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08.05.2020

В Иркутской области начали помогать людям, оставшимся без работы из-за коронавируса

Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области началась реализация мер поддержки граждан, временно оставшихся без работы. Они будут заняты на общественных работах, в том числе по благоустройству, озеленению городов и поселков, проведению сезонных ремонтов.

Как сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на и.о. министра труда Наталью Воронцову, первые обратившиеся в центры занятости 277 человек приступят к работе с 12 мая. Напомним, разработать региональную меру поддержки для безработных граждан поручил глава региона Игорь Кобзев. Речь идет о людях, получающих минимальное пособие по безработице.

Жителям области, принимающим участие в общественных работах, будет выплачиваться повышенная материальная поддержка в размере максимального размера пособия с учетом районных коэффициентов. В южных территориях Иркутской области выплаты составят 14,5 тысяч рублей в месяц, в северных – 15,7 тысяч рублей в месяц. Чтобы принять участие в общественных работах необходимо обратиться в центры занятости населения по месту жительства. Планируется, что в месяц в этой сфере будет задействовано не менее 700 человек.

Министерство ведет ежедневный мониторинг состояния рынка труда в регионе. Отмечается увеличение количества обратившихся в центры занятости. Такая тенденция фиксируется и в других субъектах РФ. Прежде всего это связано с организацией режима дистанционного обращения граждан через портал «Работа в России», а также с тем, что с 9 апреля упрощены условия постановки на учет и назначения пособия по безработице.

Наталья Воронцова пояснила: всем уволенным с 1 марта выплачивается пособие в максимальном размере с учетом районных коэффициентов. Уже 3,5 тысячи граждан, уволенных с 1 марта, получают пособие в максимальном размере, в том числе 1702 безработных получают доплату в размере три тысячи рублей на несовершеннолетних детей. На эти цели средства выделяются из федерального бюджета. Выплаты осуществляются регулярно, сбоев нет.

Напомним, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой правительство Российской Федерации утвердило новые правила для регистрации граждан с последующим признанием их безработными. Все данные в сфере труда и занятости сейчас собираются и анализируются через единый портал «Работа в России».  Между тем, центрами занятости региона продолжают и очную работу, в том числе   с посетителями: помогают безработным встать на учет, предлагают помощь с трудоустройством (на региональном рынке труда в настоящее время 40 тысяч вакансий). При этом неукоснительно соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования. Сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами. В помещениях центров нанесена разметка, позволяющая гражданам, и работникам, держать социальную дистанцию (1,5м). Организована работа колл-центра. На горячую линию по телефонам 8(3952) 25-99-95 и +7950-068-15-10 уже поступило свыше 33 тысяч обращений.

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