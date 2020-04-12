В Иркутской области начинают выплачивать «карантинные» надбавки к детским пособиям

Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - ОПФР по Иркутской области в соответствии с указом президента России начинает выплачивать по 5 тысяч рублей семьям с детьми до трёх лет. Дополнительная финансовая поддержка семей в связи с острой эпидемиологической обстановкой предоставляется из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Добавка положена семьям, имеющим или имевшим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы . То есть дополнительные 5 тысяч рублей будут доплачиваться семьям с двумя и более детьми на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет, с одним ребенком – если он родился в период с 1 января по 1 июля 2020 года.

Выплаты будут производиться ежемесячно с апреля по июнь 2020 года. Они не уменьшают размер материнского капитала и не учитывают в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи.

В распоряжении семей есть почти шесть месяцев для обращения за средствами. Пенсионный фонд обеспечит приём заявлений до 1 октября 2020 года и предоставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права.

Для получения средств достаточно подать заявление в личном кабинете на портале es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru. Никаких дополнительных документов владельцу сертификата представлять не нужно – ПФР самостоятельно запросит все сведения в случае необходимости.

Заявление также принимается в территориальных управлениях и клиентских службах Пенсионного фонда. В связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в пенсионный фонд сейчас можно только по предварительной записи. Назначить дату и время посещения клиентской службы можно через электронный сервис, а также по телефонным номерам отделений ПФР, указанным на сайте в разделе «Контакты региона».