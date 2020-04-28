В Иркутской области намерены взыскивать затраты на тушение лесных пожаров с виновников возгораний

Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - С виновников возникновения лесных пожаров в Приангарье будут взыскивать затраты на их тушение. Об этом заявил и.о. министра лесного комплекса региона Дмитрий Петренев, сообщает пресс-служба регправительства.

В частности, через суды будут взыскиваться средства, потраченные на работу вертолётов по доставке сотрудников парашютно-десантной пожарной службы к очагам возгораний. С начала пожароопасного сезона вертолеты для этого уже применялись дважды. Час работы Ми-8 стоит 300 тысяч рублей.

Дмитрий Петренев в настоящее время находится в Качугском районе, где действует режим ЧС. И.о. министра рассказал о мерах, предпринимаемых для установления причин лесных пожаров. На заметке оперативников уже есть определенные лица. Среди них – арендатор лесных угодий, охотопользователь и фермер. По предварительной версии, арендатор в нарушение особого противопожарного режима сжигал на лесосеке древесные остатки, а двое других подозреваемых осуществляли пожоги сухой растительности. Их действия могли стать причиной пожаров. В отношении всех установленных лиц будут проведены оперативно-следственные мероприятия, и виновные будут привлечены к ответственности.

Мэр района Татьяна Кириллова доложила, что с момента введения режима ЧС в муниципальном образовании выписано 34 протокола о нарушении особого противопожарного режима. Виновным грозит административный штраф.

С начала пожароопасного сезона в Качугском районе произошло 12 лесных пожаров общей площадью 6967,6 га, из которых 3621,6 га, покрытых лесом. Сегодня там в локализованном состоянии находятся три очага общей площадью 4995 га, в том числе 1765 га, покрытых лесом. В дотушивании задействовано 58 пожарных-десантников, 421 работник пожарно-химических станций, 177 мобилизованных граждан, в том числе командированные с предприятий, арендующих лесные участки, и добровольцы.

Количество техники насчитывает 195 единиц. По информации Дмитрия Петренева, открытого горения на этих пожарах уже не наблюдается, производится обработка кромки возгораний. Они должны быть ликвидированы не позднее 30 апреля.