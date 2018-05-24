В Иркутской области общий долг алиментщиков превысил 4,7 миллиардов рублей

Иркутская область, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области общий долг по алиментам составляет больше 4,7 млрд рублей. С начала 2018 года с должников взыскали 75,1 млн рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

Всего на исполнении ведомства находится 28 тысяч исполнительных производств. С начала года в Центры занятости населения отправили 663 должников по алиментам. С января по апрель в организации направлено 233 постановления для удержания из заработной платы периодических платежей по алиментам.

Кроме того, 21 мая сотрудники УФССП по Иркутской области провели рейд, во время которого проверили одну тысячу должников. На месте взыскано порядка 63 тысяч рублей, наложено 17 арестов на имущество должников на общую сумму более 5 млн рублей.

В рамках 20 исполнительных производств неплательщики привлечены к административной ответственности за неуплату алиментов.