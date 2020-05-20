В Иркутской области определены наказания за продажу несовершеннолетним никотиносодержащих смесей

Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области определились с суммами штрафов за продажу несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных сигарет и жидкостей для них.

Соответствующий законопроект рассматривался на заседании сессии Законодательного собрания региона 20 мая. В нем прописаны штрафы за упомянутое нарушение от 2 тысяч до 3 тысяч рублей для физических лиц, от 10 тысяч до 15 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для юрлиц.

Инициатором законопроекта стала прокуратура Иркутской области. Зампрокурора региона Роман Шергин пояснил, что все предложенные штрафы в пределах сумм, предусмотренных в качестве наказания в законодательстве за продажу несовершеннолетним табачных изделий. Вопросы депутатов вызвало то, почему суммы меньше, чем за торговлю табачными изделиями, а не равны имени Рома Шергин пояснил, что при работе над законопроектом учитывалось, что сейчас федеральные власти вообще не рекомендуют накладывать взыскания на предпринимателей, предлагая ограничиваться предупреждениями. При этом зампрокурора отметил, что депутаты могут изменить суммы в большую сторону. В результате документ принят в первом и окончательном чтении в версии прокуратуры.