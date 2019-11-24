В Иркутской области протестируют новый подход к плате за мусор

Иркутск, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В одном из муниципалитетов Иркутской области в 2020 году протестируют дифференцированный подход к начислению платы за вывоз и утилизацию бытовых отходов. Жители смогут сами выбрать, как им платить за услугу – исходя из квадратных метров или количества проживающих в квартире. Об этом 21 ноября за круглым столом, посвящённым исполнению мусорной реформы, рассказал представитель регоператора «РТ-НЭО» Артём Мищенко.

– В следующем году мы готовимся сделать на одном из муниципалитетов опыт, когда потребитель смог бы сам выбирать, как ему платить. Это был бы наиболее справедливый подход, – сказал он. – Мы посмотрим, как это будет работать и если всё получится, предложим распространить опыт в других территориях.

Напомним, в Иркутской области с 1 января определили порядок платы за новую коммунальную услугу, исходя из квадратных метров помещения собственника. Затем стало известно, что после первого квартала 2019 года муниципалитеты будут выбирать самостоятельно способ начисления оплаты за вывоз ТБО.

На систему оплаты «с человека» перешли с 1 июля 2019 года три города Иркутской области – Саянск, Братск, Тайшет. Как сообщалось ранее, анализ показал, что, например, в Братске после смены способа начисления платы за обращение с ТКО только у 32% жителей плата снизилась, а у 68% поднялся. По информации Артёма Мищенко, в Саянске рост составил 20%.

В областном центре проводился опрос жителей, который показал, что большинство иркутян выступают за оплату «с человека». Однако в мэрии считают, что однозначно утверждать, что необходим повсеместный переход на эту систему оплаты, нельзя, равно как и оставлять существующий подход исчисления – исходя из общей площади жилого помещения. Администрация Иркутска предлагает дифференцированный подход. Согласно этому подходу оплата для многоквартирных домов будет рассчитываться из общей площади жилого помещения, а для индивидуальных жилых домов – из количества живущих в помещении.