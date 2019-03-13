В Иркутской области родственникам умерших пенсионеров выплатили 67 миллионов рублей

Иркутская область, 12.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2018 году ОПФР по Иркутской области выплатило правопреемникам 67 млн рублей средств пенсионных накоплений умерших пенсионеров. Средний размер выплат по одному правопреемнику составил около 37 тысяч рублей, максимальный – 435 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выплата пенсионных накоплений правопреемникам осуществляется при условии, если смерть застрахованного лица наступила до назначения ему накопительной пенсии. Сумма напрямую зависит от наличия и величины средств, учтённых в специальной части индивидуального лицевого счёта умершего застрахованного лица и не выплаченных ему при жизни.

Важно, что правопреемникам выплачиваются только те средства, которые фактически уплачены в Пенсионный фонд работодателем и самим застрахованным лицом, а также средства, поступившие в рамках государственной программы софинансирования пенсий.

Если пенсионные накопления умершего гражданина находятся в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), выплаты правопреемнику осуществляет соответствующий НПФ. Однако в случае аннулирования его лицензии, деньги выплачивает Пенсионный фонд Российской Федерации.

– Обращаем внимание, что выплата правопреемникам носит заявительный характер, то есть органы ПФР могут выплатить средства только в том случае, если правопреемник сам подал соответствующее заявление в территориальное управление Пенсионного фонда, – говорят в ведомстве.

Правопреемники определяются в соответствии с нормами законодательства. В случае если гражданин при жизни не подал заявление с указанием конкретных правопреемников, круг лиц, имеющих право на получение средств пенсионных накоплений, определяется таким образом:

первая очередь – дети, в том числе усыновленные, супруг и родители (усыновители);

вторая очередь – братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.

Обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений правопреемнику необходимо до истечения шести месяцев со дня смерти застрахованного лица. Правопреемник, пропустивший срок, может восстановить свои права в судебном порядке. В такой ситуации, например, оказался житель Нижнеилимского района, который узнал о таком праве лишь спустя четыре с половиной года после смерти своей жены.

Выплату средств пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц органы ПФР осуществляют с 2008 года. С 2008 по 2018 годы в Иркутской области выплачено более 550 млн рублей. Более подробно с порядком выплаты средств пенсионных накоплений правопреемникам можно ознакомиться на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации .