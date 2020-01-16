В Иркутской области средняя премия по «автогражданке» в 2019 году снизилась на 1,6%

Иркутская область, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область вошла в число 79 регионов, где по итогам 2019 года снизилась средняя премия по ОСАГО. Об этом сообщает пресс-служба союза автостраховщиков.

Снижение средней премии по обязательной «автогражданке» в Иркутской области составил 1,6% – с 4 тысяч 904 рублей в 2018 году до 4 тысяч 825 рублей в 2019 году. При этом в регионе проживает чуть больше 587 тысяч автовладельцев или 1,5% от общего числа по стране.

В целом по России за 2019 год средняя премия по ОСАГО снизилась по сравнению с 2018 годом на 5%. Более чем на 10% снизилась средняя премия в пяти регионах, где проживают 3,4% всех автовладельцев. Это Магаданская область (снижение на 42,1% или 1582 рубля), Еврейская автономная область (снижение на 13,4% или 394 рубля), Республика Коми (снижение на 12,4% или 669 рублей), Пермский край (снижение на 11,8% или 689 рублей), а также Белгородская область (снижение на 10,5% или 451 рубль).

В 39 регионах, в которых проживают 43,3% всех автовладельцев, средняя премия снизилась на величину до 5%. Самый крупный из них – Московская область (5,5% всех автовладельцев, снижение средней премии составило 4,9% или 360 рублей).

– Мы видим, что по итогам 2019 года результаты начала реформы по индивидуализации тарифов совпали с предсказанными – большинство автовладельцев стали платить за полис ОСАГО меньше. Однако давление на экономику рынка обязательной «автогражданки» растёт. Так, с 1 декабря стоимость средней «корзины» запчастей по актуализированным справочникам выросла почти на 10%. Чтобы безаварийные водители и дальше платили за ОСАГО меньше, необходимо продолжить реформу, – сказал президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

Отметим, реформа по индивидуализации тарифов ОСАГО стартовала в январе 2019 года. Она изменила размеры страховых тарифов и расширила их диапазон. Также был изменён коэффициент по стажу и возрасту, введено 58 категорий вместо четырёх.