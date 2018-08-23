В Иркутской области выявляют поддельные 5-тысячные купюры

Иркутская область, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за последний месяц изъяли из оборота несколько поддельных банкнот номиналом в 5 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Фальшивые билеты банка России имели и серию/номер «АВ…»; «БХ…»; «ВИ…»; «БВ/ВМ…» и «ВЯ….». Сейчас оперативники устанавливают личности тех, кто производил и сбывал подделки.

ГУ МВД по Иркутской области просит жителей региона внимательно осматривать купюры при их получении. Необходимо обращать внимание на технологичные средства защиты:

выполненную лазером «микро-перфорация» номинала на широком купонном поле (выполнены абсолютно ровными параллельными рядами микроотверстий, неосязаемыми на ощупь);

кипп-эффект «РР» видимый в нижней части лицевой стороны банкноты, микротексты - фальшивомонетчиками не воспроизводятся.

Если в руки всё-таки попала фальшивая купюра, нужно немедленно обратиться в полицию.

– Главное – не пытайтесь сбыть попавшую к вам подделку! Это действие может обернуться уголовным преследованием по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ – Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от двух до шести лет, – отмечают в полиции.