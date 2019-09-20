В Кировском суде Иркутска судят гендиректора турфирмы за присвоение около 2 миллионов рублей

Иркутск, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Кировском районном суде Иркутска судят гендиректора турфирмы ООО «Натали Тур Иркутск» за присвоение около 2 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

– Органами предварительного следствия установлено, что в 2018 году обвиняемая, являющаяся генеральным директором туристической компании, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, совершала хищения денежных средств граждан, приобретавших в организации путевки. После заключения договоров и их полной оплаты она к туроператорам не обращалась, заявки на бронирование тура не отправляла, никакие услуги не оплачивала, а полученные деньги тратила по своему усмотрению, – сообщают в ведомстве.

В итоге пострадавшие так и не отправились к месту отдыха.

Мошенница причинила материальный ущерб 38 жителям Иркутской, Кемеровский и Ленинградской области в размере около 2 миллионов рублей.

Прокуратура Иркутска утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу.