В Нижнеудинске неплательщик алиментов погасил долг, чтобы продать грузовик

Нижнеудинск, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Житель Нижнеудинска оплатил алиментную задолженность после вынесения постановления о запрете на проведение регистрационных действий в отношении принадлежащего ему на праве собственности грузового автомобиля.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, своей восьмилетней дочери мужчина задолжал 250 тысяч рублей. Оказалось, что он владеет автомобилем «ГАЗ-66». Тогда приставы наложили запрет на регистрационные действия с этой машиной. Желая продать грузовик, житель Нижнеудинска был вынужден сперва погасить долг по алиментам.