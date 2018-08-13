В Нижнеудинске структура Минобороны нанесла вред реке Уда больше чем на 4,6 миллиона рублей

Нижнеудинск, 14.08.18 (ИА «Телеинформ»), - «ЦЖКУ» Минообороны обязали выплатить более 4,6 млн рублей за вред, причиненный реке Уда в районе Нижнеудинска сточными водами.

Как сообщает пресс-служба управления Росприроднадзора по Иркутской области, по требованию заместителя военного прокурора Иркутского гарнизона проведена внеплановая выездная проверка в отношении ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны.

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» занимается приемом сточных вод, образующихся при эксплуатации объектов инфраструктуры военного городка № 8 в Нижнеудинске. В период проверки при обследовании участка водоохранной зоны реки Уда в районе выпуска сточных вод установлено, что они попадают в акваторию реки.

Сотрудники ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» сделали трехкратный отбор проб воды на выпуске стоков в реку и выше и ниже выпуска сточных вод.

По результатам исследования установлено, что концентрации загрязняющих веществ в отобранных пробах сточной воды превышают ПДК водоемов рыбохозяйственного значения.

Управление Росприроднадзора рассчитало размер вреда. Сумма ущерба составила 4 млн 672 тысячи 570 рублей.

В связи с тем, что ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России не возместил вред в добровольном порядке, Росприроднадзор обратился с исковым заявлением в Арбитражный суд Иркутской области. 6 августа суд вынес решение об удовлетворении исковых требований.