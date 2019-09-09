В первой половине 2019 года жилнадзор Приангарья вернул собственникам более 14,5 миллионов рублей незаконных платежей

Иркутская область, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Служба государственного жилищного надзора Иркутской области за первое полугодие 2019 года помогла вернуть собственникам, проживающим в многоквартирных домах, незаконно начисленные платежи за жилье и коммунальные услуги в размере 14,5 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на руководителя службы Александра Проценко, в первом полугодии наибольшее количество обращений поступило от жителей Приангарья по вопросам правильности начисления платы за жилищные услуги управляющими компаниями. В частности, вопросы возникали из-за неправомерного повышения тарифов за содержание жилого помещения в одностороннем порядке, корректировок платы за отопление согласно фактическим показаниям приборов учета за 2018 год, неисполнения обязанностей управляющими компаниями, правильности и заполнения платежных документов.

Особая группа претензий касается не исключения с 1 января 2019 года управляющими организациями платы за вывоз ТКО из квитанций об оплате за содержание жилья.

В первом полугодии специалисты службы рассмотрели 312 обращений граждан по вопросам задвоения платы за вывоз ТКО. Было проведено 156 проверок, выдано 120 предписаний об устранении выявленных нарушений, возбуждено 77 дел о привлечении к административной ответственности. По неисполнению предписаний возбуждено пять административных дел по статье 19.5 часть 24 КоАП РФ.

В ходе осуществления службой лицензионного контроля за первое полугодие 2019 года управляющие организации вернули на лицевые счета граждан незаконно начисленные денежные средства за вывоз ТКО в размере 4 миллиона 84 тысячи рублей.

В службе жилищного надзора отметили большое количество обращений от жителей Вихоревского муниципального образования на незаконное начисление платы за коммунальную услугу «отопление» ресурсоснабжающей организацией (МУП «ВГТ») за период, когда таковая не обладала статусом теплоснабжающей организации. После проверок и предписаний службы жилнадзора МУП «ВГТ» вернуло гражданам Вихоревки необоснованно начисленные денежные средства в размере 6 миллионов 538 тысяч рублей.

ПАО «Иркутскэнерго», по настоянию жилнадзора, произвело возврат денежных средств на лицевые счета граждан, проживающих в микрорайоне Зеленый Иркутска за предоставленную услугу ненадлежащего качества по горячему водоснабжению в размере 896 тысяч рублей.

В августе текущего года специалисты службы в ходе подготовки к отопительному сезону 2019 – 2020 годов начали системные проверки управляющих компаний в Иркутске, Ангарске, Братске, Усть-Илимске.