В ПФР рассказали о пенсиях и маткапитале в 2020 году в Иркутской области

Иркутская область, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В ОПФР по Иркутской области рассказали о том, какие выплаты ожидают жителей региона в наступающем 2020 году. Как сообщает пресс-служба ведомства, в 2020 году пройдёт индексация на 6,6% неработающим пенсионерам страховой пенсии по старости. Её средний размер составляет 17,4 тысяч рублей. По предварительным параметрам бюджета предполагается следующая индексация: с 1 февраля на 3,8% ежемесячная денежная выплата (средний размер 2 тысячи 373 рублей), социальное пособие на погребение и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг;

с 1 апреля на 7,0% социальная пенсия (средний размер 10 тысяч 700 рублей). С 1 января 2020 года сумма материнского (семейного) капитала составит 466 тысяч 617 рублей, что на 13 тысяч 591 рубль больше, чем сейчас. Напомним, программа материнского (семейного) капитала в России действует с 2007 года. За это время в Иркутской области выдано 195 тысяч 651 сертификат, средствами распорядились 146 тысяч 802 семей на общую сумму 54,7 млрд рублей. Кроме того, 2 августа 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющих детей». Согласно ему право на получение ежемесячной денежной выплаты из средств материнского капитала получат семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину (сейчас полуторакратную) прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения. В Иркутской области эта сумма составит 24 тысячи 650 рублей (сейчас 16 тысяч 600,50 рублей). Помимо этого выплата будет осуществляться до достижения ребенком трёх лет (сейчас до полутора лет). Новый закон вступит в силу с 1 января 2020 года. В связи с принятием на 2020 год величины прожиточного минимума пенсионера на территории Иркутской области в размере 9 тысяч 497 рублей, что на 656 рублей больше, чем общероссийский, с 1 января 2020 года состоится переход от выплаты федеральной социальной доплаты к пенсии к региональной социальной доплате. Её установлением и выплатой будут заниматься органы соцзащиты. Для тех пенсионеров, которым в 2019 году и ранее уже была назначена федеральная социальная доплата к пенсии, обращаться никуда не нужно, выплаты в 2020 году продолжатся в автоматическом режиме. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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