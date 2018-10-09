|Деньги
|10.10.2018
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В Приангарье бизнес-леди, торговавшую просроченными продуктами, оштрафовали на 30 тысяч рублей
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Иркутская область, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области предпринимательницу, продававшую продукты с истекшим сроком годности, оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, Арбитражный суд Иркутской области привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.43 КоАП РФ.
В ходе рассмотрения дела судом установлено, что бизнес-леди продавала продукты питания с истекшим сроком годности, а также без информации о товаре, сроках годности, дате выработки, условиях хранения.
Оценив представленные прокурором доказательства, арбитражный суд привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
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