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10.10.2018

В Приангарье бизнес-леди, торговавшую просроченными продуктами, оштрафовали на 30 тысяч рублей

Иркутская область, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области предпринимательницу, продававшую продукты с истекшим сроком годности, оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, Арбитражный суд Иркутской области привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.43 КоАП РФ.

В ходе рассмотрения дела судом установлено, что бизнес-леди продавала продукты питания с истекшим сроком годности, а также без информации о товаре, сроках годности, дате выработки, условиях хранения.

Оценив представленные прокурором доказательства, арбитражный суд привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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