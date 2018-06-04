В Приангарье через подставную фирму за границу вывели более семи миллионов рублей в валюте

Иркутская область, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье возбуждено три уголовных дела в связи с выводом за рубеж через подставную фирму более семи миллионов рублей в валюте.

Как сообщает перс-служба Иркутской таможни, уголовные дела были возбуждены по результатам проведения иркутскими таможенниками оперативно-розыскных мероприятий, а также проведения проверок в рамках осуществления валютного контроля.

Выяснилось, что иркутянин для совершения незаконных финансовых операций и улучшения своего материального положения с помощью подставного лица незаконно создал фирму (общество с ограниченной ответственностью). При этом, генеральным директором данной фирмы был назначен молодой человек, которые фактически являлись номинальным (фиктивным) руководителем.

Как пояснил сам «руководитель», в ходе поиска работы ему поступило предложение за скромное денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей зарегистрировать на себя общество с ограниченной ответственностью. Таким образом, фактически руководство фирмой данный гражданин не осуществлял.

Однако, при этом, от имени этого «директора» в нескольких различных крупных российских банках были открыты расчетные счета, а также получены цифровые подписи, позволившие получить право пользования дистанционным банковским обслуживанием с целью проведения валютных операций по счету. Логины и пароли для входа в банковскую систему, электронная цифровая подпись и прочие необходимые банковские реквизиты и документы «руководителем» были переданы изначальному организатору аферы.

В результате от имени фиктивного руководителя фирмы и с использованием поддельной подписи были заключены три внешнеэкономических контракта с различными китайскими фирмами на поставку в Россию электрооборудования, запчастей к нему, а также автомобильных шин, радиаторов, тележек и прочего.

Отделом валютного контроля Иркутской таможни установлено, что в адрес китайских компаний были перечислены денежные средства в общей сумме более 120 тысяч долларов США. По курсу, установленному Центральным банком РФ на даты совершения преступления рублевый эквивалент незаконно перечисленных денежных средств составил более 7,1 миллионов рублей.

При этом, таможенное декларирование товара не производилось, то есть, товар в Россию так и не поступил. В связи с этим отделением дознания Иркутской таможни возбуждены три уголовных дела по пункту «в» части 2 статьи 193.1 УК РФ по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств в крупном размере с использованием юридического лица, созданного для преступлений, связанных с проведением финансовых операций.

Организатору преступлений грозит по каждому уголовному делу от пяти до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.