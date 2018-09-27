В Приангарье должник оплатил двухмиллионный долг, чтобы улететь на свадьбу к дочери в Грузию

Иркутская область, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье должник оплатил задолженность по кредиту, чтобы улететь на свадьбу к дочери в Грузию.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, мужчина оформил кредит в размере 1,9 млн рублей. Однако взятые на себя финансовые обязательства не выполнил. В связи с этим судебным приставом в качестве одной из мер принудительного характера, которая могла бы сподвигнуть неплательщика принять меры к погашению долга, вынесено постановление об ограничении права выезда за пределы России.

Зная об этом, весной должник пытался уехать в Китай. Однако при прохождении пограничного контроля ему было отказано в регистрации. Вылететь за рубеж должнику тогда не удалось.

Очередная поездка за границу стала отличным стимулом для него. Чтобы попасть в Грузию к дочери на свадьбу мужчина оплатить долг в полном объеме. Постановление об ограничении права выезда за границу было отменено в связи с тем, что исполнительное производство окончено фактическим исполнением.