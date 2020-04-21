В Приангарье к 1 апреля просроченная задолженность по зарплатам превысила 8 миллионов рублей

Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Суммарная просроченная задолженность по зарплате в Иркутской области по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 апреля 2020 года составила 8 млн 47 тысяч рублей, сообщает Иркутскстат. Учитывались данные, полученные от организаций, кроме субъектов малого предпринимательства.

По информации аналитиков, основная часть задолженности сложилась в области здравоохранения и социальных услуг – 5,5 млн рублей или 69,1%. На водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизацию отходов, ликвидацию загрязнений приходится 2,4 млн или 30,6%, на образование – 30 тысяч рублей или 0,4%.

Численность работников, перед которыми предприятия имеют задолженность, составила 118 человек. В расчете на одного работника приходится 68,2 тысячи рублей неполученной зарплаты. Причиной долгов является отсутствие у организаций собственных средств, поясняют в Иркутскстате.