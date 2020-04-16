ТЕМЫ
Архив
< Апрель 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Сегодня
Деньги
17.04.2020

В Приангарье муниципалитеты будут компенсировать подвоз учеников в школы в другие территории

Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области муниципалитеты будут компенсировать подвоз своих школьников на учебу в другие территории.

На сессии Законодательного собрания региона в первом чтении принят законопроект «О порядке компенсации расходов учредителя муниципальной образовательной организации в Иркутской области, реализующей основные общеобразовательные программы, на организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной образовательной организации и проживающих на территории иного муниципального района или городского округа Иркутской области».

В документе прописан порядок компенсации расходов учредителя на организацию бесплатной перевозки своих учеников, проживающих на территории иного муниципального района или городского округа Иркутской области, не обеспечившего транспортную доступность образовательных организаций по месту жительства обучающихся. Сегодня в Иркутской области насчитывается 243 таких ученика в шести муниципалитетах.

Предполагается, что оплата будет осуществляться по факту – на основании понесенных на перевозку затрат. В сумме могут быть учтены транспортные расходы, заработная плата водителя и сопровождающих, стоимость ОСАГО и так далее – окончательного списка таких пунктов нет, поскольку, по словам исполняющей обязанности министра образования региона Елены Апанович, все предусмотреть невозможно.

Также депутаты поинтересовались у нее, учтен ли в этом законе вопрос организации зимних гаражей для школьных автобусов, поскольку эта проблема звучала неоднократно и до сих пор не решена. Даже в современные типовые проекты школ строительство таких гаражей не включено. Елена Апанович пояснила, что в этом законопроекте о гаражах речи не идет, но в министерстве сейчас занимаются разработкой программы по строительству гаражей для школьных автобусов – планируется закончить ее к июню. Однако уже сейчас можно сказать, что на ее реализацию потребуются значительные средства – в регионе 214 школьных автобусов, 182 нуждаются в строительстве для них зимних гаражей, а стоимость гаража на одно такое машиноместо оценивается в 2 млн рублей.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Деньги»:
В Приангарье муниципалитеты будут компенсировать подвоз учеников в школы в другие территории17.04.2020
2020-04-17-05-03-30
Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области муниципалитеты будут компенсировать подвоз своих школьников на учебу в другие территории.
«Сбербанк страхование жизни» произвела 17,2 тыс. выплат по кредитному страхованию в первом квартале 2020 года17.04.2020
Москва, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Дочерняя страховая компания Сбербанка «Сбербанк страхование жизни» в январе-марте 2020 года произвела 17 200 выплат по договорам страхования жизни заемщиков потребительских и ипотечных кредитов. Общая сумма выплат по кредитному страхованию жизни за этот период составила 1,8 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выплат выросло на 50%, сумма выплат – на 54%. Об этом сообщает пресс-служба банка.
СМИ: Роструд рассказал, какой должна быть зарплата за апрель17.04.2020
Москва, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Федеральной службе по труду и занятости РФ уточнили, как должна выплачиваться зарплата в апреле. Об этом пишет «Афанасий бизнес».
Александр Якубовский рассказал, как оформить «кредитные каникулы» в условиях пандемии16.04.2020
Москва, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Правительство России повысило лимиты займа для «ипотечных каникул», и воспользоваться отсрочкой смогут 70% от тех, у кого есть ипотека. Но право на «кредитные каникулы» в условиях пандемии коронавируса есть не только у тех, кто взял кредит на жилье. Об этом в прямом эфире в соцсети рассказал руководитель рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков, член рабочей группы правозащитного центра партии, депутат Госдумы Александр Якубовский.
Максимальное пособие по безработице получают 3 тысячи жителей Приангарья16.04.2020
-3-
Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области максимальный размер пособия по безработице получают три тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на и.о. министра труда и занятости Иркутской области Наталью Воронцову.
В Нижнеудинске неплательщик алиментов погасил долг, чтобы продать грузовик15.04.2020
2020-04-15-07-42-59
Нижнеудинск, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Житель Нижнеудинска оплатил алиментную задолженность после вынесения постановления о запрете на проведение регистрационных действий в отношении принадлежащего ему на праве собственности грузового автомобиля.
При попытке купить квартиру иркутянка отдала мошенникам почти 300 тысяч рублей14.04.2020
-300-
Иркутск, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - При попытке купить квартиру по объявлению в интернете иркутянка перевела мошенникам почти 300 тысяч рублей.
ТОП-10 самых состоятельных депутатов Заксобрания Приангарья – парламентарии обнародовали доходы за 2019 год14.04.2020
-10-2019-
Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области обнародовали сведения о доходах за 2019 год. Также в декларации содержится информация о доходах их семей и принадлежащем имуществе. Документ опубликован на сайте Заксобрания.
В Иркутской области начинают выплачивать «карантинные» надбавки к детским пособиям13.04.2020
2020-04-13-02-16-02
Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - ОПФР по Иркутской области в соответствии с указом президента России начинает выплачивать по 5 тысяч рублей семьям с детьми до трёх лет. Дополнительная финансовая поддержка семей в связи с острой эпидемиологической обстановкой предоставляется из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
ИГУ вдвое снизил плату за общежития12.04.2020
2020-04-12-07-02-07
Иркутск, 12.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский государственный университет вдвое снизил плату за наем в общежитиях всем своим студентам.
В Нижнеудинске судебные приставы помогли признать без вести отсутствующим должника по алиментам11.04.2020
Нижнеудинск, 11.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В Нижнеудинске судебные приставы добились назначения пенсии по потере кормильца для двух несовершеннолетних девочек.
Аналитики Авито Работа выяснили, что зарплата в Иркутске за год выросла на 1,2%10.04.2020
Иркутск, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Аналитики Авито Работа проанализировали рынок труда в первом квартале 2020 года и выяснили, что зарплата в Иркутске выросла на 1,2%. Столица Приангарья стала тринадцатым крупным российским городом по размеру среднемесячной зарплаты.
Сколько в Иркутской области зарабатывает тьютор? Обзор зарплатных предложений10.04.2020
2020-04-10-06-32-39
Иркутск, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». В очередном обзоре мы расскажем о зарплатах и вакансиях для тьютора в Иркутске. В марте-апреле на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru нашлось 18 вакансий.
Сотрудница банка из Киренска получила условный срок за мошенничество с деньгами клиентки10.04.2020
Киренск, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Киренский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы Киренска. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ – присвоение, хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения в крупном размере.
HeadHunter: в марте 2020 года в Приангарье сократилось количество вакансий10.04.2020
headhunter-2020-
Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В марте 2020 года в Иркутской области сократилось общее количество вакансий (-2%) в сравнении с февралем этого года, отрицательная динамика наблюдается и в Сибири (-1%).
«Сбербанк страхование жизни» произвела более 700 выплат по страховым случаям в Приангарье в январе-марте 2020 года09.04.2020
Иркутская область, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Дочерняя страховая компания Сбербанка СК «Сбербанк страхование жизни» в первом квартале 2020 года произвела около 700 выплат клиентам по страховым случаям в Иркутской области.
Медики, работающие с больными коронавирусом россиянами, три месяца будут получать федеральные выплаты09.04.2020
2020-04-09-02-19-15
Москва, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Российские медики, которые непосредственно работают с больными коронавирусом, в апреле, мае и июне будут получать специальную федеральную выплату. Об этом 8 апреля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в стране.
Мошенники за сутки выманили у двух ангарчан свыше 166 тысяч рублей09.04.2020
Ангарск, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Полиция разбирается в обстоятельствах мошенничеств, жертвами которых стали двое ангарчан. Суммарно их обманули на 166 тысяч 500 рублей.
Хоум-офис в Иркутске: аналитики подсчитали, сколько стоит «переезд» на удалёнку08.04.2020
2020-04-07-13-10-38
Иркутск, 08.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Для соблюдения режима самоизоляции россияне переходят на удаленный режим работы и активно начинают обустраивать хоум-офисы. Эксперты Авито выяснили, что из техники может понадобиться на удаленке и как дорого это обойдется жителям Иркутска.
Сессии ЗС Приангарья рекомендовано принять закон об увеличении выплат «детям войны»07.04.2020
Иркутская область, 7.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Разовые выплаты жителям Иркутской области, имеющим статус «детей войны», планируется увеличить с 2 тысяч до 5 тысяч рублей.
Работающие жители Иркутской области старше 65 лет могут уйти на больничный до 19 апреля06.04.2020
Иркутская область, 06.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Работающие жители Иркутской области старше 65 лет могут уйти на больничный с 6 по 19 апреля 2020 года. Такая возможность предусмотрена в целях минимизировать риск заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба иркутского реготделения Фонда социального страхования РФ.
Минтруд Приангарья: центры занятости должны обеспечить бесперебойную выплату пособий по безработице06.04.2020
Иркутская область, 06.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Центры занятости населения Иркутской области должны обеспечить бесперебойную выплату пособия по безработице. Об этом заявила исполняющая обязанности министра труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова на селекторном совещании с директорами региональных центров занятости населения.
Иркутянин попался на уловку аферистов, обещающих выплаты из-за карантина по случаю коронавируса06.04.2020
Иркутск, 06.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянин попался на уловку аферистов, обещающих выплаты из-за карантина по случаю коронавируса. «Выгодное» предложение 57-летний мужчина увидел в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Приставы Усть-Кута конфисковали в доход государства 3,7 миллиона рублей06.04.2020
-37-
Усть-Кут, 06.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Приставы Усть-Кута конфисковали в доход государства 3,7 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Депутаты ЗС Иркутской области направили сведения о доходах в регпарламент05.04.2020
Иркутская область, 5.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Депутаты ЗС Иркутской области отчитались о доходах за 2019 год. Сведения о них опубликуют поле того, как их рассмотрит председатель регпарламента. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.
Сколько в Иркутской области зарабатывает графический дизайнер? Обзор зарплатных предложений03.04.2020
2020-04-03-08-44-35
Иркутск, 3.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». В очередном обзоре мы расскажем о зарплатах и вакансиях графического дизайнера в Иркутске. В марте-апреле на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru нашлось около тридцати таких вакансий.
Владелец таксопарка из Братска погасил крупный долг после ареста автомобиля03.04.2020
2020-04-03-04-23-29
Братск, 3.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Житель Братска задолжал более 120 тысяч рублей по транспортному налогу. Для воздействия на горожанина приставы арестовали его автомобиль.
Срок рассмотрения заявления на материнский капитал будет сокращен до 10 дней03.04.2020
Москва, 3.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил о подписании постановления, которое сокращает сроки рассмотрения заявлений на получение маткапитала с одного календарного месяца до 10 рабочих дней.
В Приангарье почтальоны будут доставлять пенсии на дом02.04.2020
2020-04-02-04-59-35
Иркутская область, 2.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия всем получателям в Иркутской области на дом.
Иркутский салон красоты обманул своих клиентов более чем на 3 миллиона рублей02.04.2020
-3-
Иркутск, 02.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Полиция Иркутска ищет пострадавших клиентов салона красоты «Luxury Woman». На организацию заведено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество.
В Иркутской области увеличили максимальный размер пособия по безработице01.04.2020
2020-04-01-03-50-58
Иркутская область, 1.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области увеличен максимальный размер пособия по безработице. Об этом со ссылкой на врио губернатора региона Игоря Кобзева сообщает пресс-служба регправительства.
Более трех тысяч человек работают в Иркутской области дистанционно31.03.2020
Иркутская область, 31.03.20 (ИА «Телеинформ»), - Более трех тысяч человек работают в Иркутской области дистанционно. Такие данные приводит Минтруда региона.
В Иркутской области с середины апреля материнский капитал будут оформлять без заявления31.03.2020
Иркутская область, 31.03.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с середины апреля материнский капитал будут оформлять без заявления. Кроме того, получателям выплаты не требуется замена сертификата в связи с увеличенной суммой пособия. Об этом сообщает пресс-служба регионального ПФР.
HeadHunter: спрос «на удаленку» в Иркутске за пять лет вырос на 37%31.03.2020
2020-03-30-13-35-47
Иркутск, 31.03.20 (ИА «Телеинформ»), - HeadHunter проанализировал, кого готовы привлекать «на удаленку» иркутские работодатели, кто ищет удаленную занятость, и как развивается рынок «удаленки» в Иркутске сегодня.
Медикам Иркутской области, работающим с больными коронавирусом, удваивают зарплату30.03.2020
Иркутская область, 30.03.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области медицинским работникам, которые непосредственно заняты лечением больных коронавирусной инфекцией, а также доставкой их в стационары, в два раза увеличат зарплату. Об этом сообщил врио губернатора региона Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграме.
Читать все новости раздела «Деньги»
Рынок труда и карьера в Иркутской области
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Регистрационный номер — ИА № ФС 77 - 75717, выдан 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске