В Приангарье муниципалитеты будут компенсировать подвоз учеников в школы в другие территории

Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области муниципалитеты будут компенсировать подвоз своих школьников на учебу в другие территории.

На сессии Законодательного собрания региона в первом чтении принят законопроект «О порядке компенсации расходов учредителя муниципальной образовательной организации в Иркутской области, реализующей основные общеобразовательные программы, на организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной образовательной организации и проживающих на территории иного муниципального района или городского округа Иркутской области».

В документе прописан порядок компенсации расходов учредителя на организацию бесплатной перевозки своих учеников, проживающих на территории иного муниципального района или городского округа Иркутской области, не обеспечившего транспортную доступность образовательных организаций по месту жительства обучающихся. Сегодня в Иркутской области насчитывается 243 таких ученика в шести муниципалитетах.

Предполагается, что оплата будет осуществляться по факту – на основании понесенных на перевозку затрат. В сумме могут быть учтены транспортные расходы, заработная плата водителя и сопровождающих, стоимость ОСАГО и так далее – окончательного списка таких пунктов нет, поскольку, по словам исполняющей обязанности министра образования региона Елены Апанович, все предусмотреть невозможно.

Также депутаты поинтересовались у нее, учтен ли в этом законе вопрос организации зимних гаражей для школьных автобусов, поскольку эта проблема звучала неоднократно и до сих пор не решена. Даже в современные типовые проекты школ строительство таких гаражей не включено. Елена Апанович пояснила, что в этом законопроекте о гаражах речи не идет, но в министерстве сейчас занимаются разработкой программы по строительству гаражей для школьных автобусов – планируется закончить ее к июню. Однако уже сейчас можно сказать, что на ее реализацию потребуются значительные средства – в регионе 214 школьных автобусов, 182 нуждаются в строительстве для них зимних гаражей, а стоимость гаража на одно такое машиноместо оценивается в 2 млн рублей.