В Приангарье объем поддержки победителей конкурса программ по работе с детьми и молодежью увеличился в пять раз

Иркутская область, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области подведены итоги конкурса муниципальных программ по работе с детьми и молодежью.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, министр по молодежной политике региона Александр Попов сообщил, что конкурсная комиссия завершила работу 22 мая.

Победителями конкурса признаны города Саянск, Братск, Зима, Свирск, Слюдянский, Усольский, Черемховский и Боханский районы. На реализацию программ, представленных на областной конкурс, каждый победитель получит из регионального бюджета по 250 тысяч рублей. Программы должны быть реализованы до конца года.

– Финансирование муниципальных программ по работе с детьми и молодежью по сравнению с прошлым годом увеличилось в пять раз до двух миллионов рублей, – отметил Александр Попов. – В 2017 году на эти цели было направлено 400 тысяч рублей, в конкурсе победили четыре муниципальных образования.

Конкурсная комиссия учитывала уровень софинансирования программы из местного бюджета, а также количество направлений программы, в том числе следующих: поддержка талантливой и социально активной молодежи, содействие занятости молодых людей, развитие их предпринимательской активности, поддержка молодых семей, интеграция в общество молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, инновационное развитие молодежи, гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка, профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде, развитие системы детского и молодежного отдыха.

– В этом году количество муниципалитетов, получивших поддержку из областного бюджета на программы, ориентированные на детей и молодежь, выросло в два раза. Это свидетельствует, в том числе, и о возросшем внимании местных властей к этому направлению, – подчеркнул Александр Попов. – Для нас важно, чтобы программы были хороши не только на бумаге – работа с молодежью должна быть эффективной и результативной.