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26.09.2018

В Приангарье с начала года нарушители ПДД заплатили почти 90 млн рублей штрафов

Иркутская область, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье за восемь месяцев этого года взыскано 88 млн рублей штрафов за оформленные ГИБДД нарушения.

Об этом 26 сентября рассказал руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области, главный судебный пристав региона Теймур Магомедов. Он отметил, что сейчас приставы Приангарья работают по 7,5 тысячи исполнительных производств о взыскании административных штрафов, назначенных судами. Совокупная сумма долгов по ним 204 млн рублей. Это 1,2% исполнительных производств в регионе.

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Иркутской области, полковник полиции Вячеслав Жилкин подчеркнул, что лишь 7% жителей региона оплачивают штрафы ГИБДД добровольно, остальные 93% – только в принудительном порядке. Особенно не любят автолюбители платить штрафы за пьяное вождение, так как эти суммы наиболее существенны – около 30 тысяч рублей. В результате, как сообщил Теймур Магомедов, шесть тысяч должников по штрафам ограничены в праве выезда за пределы РФ, еще у тысячи арестовано имущество, у каждого третьего в счет задолженности удерживается часть заработной платы или пенсии.

Помимо этого, 750 человек привлечено судами к административной ответственности за неуплату штрафов. Руководитель УФССП отметил, что в качестве наказания к этим людям стараются применять не арест, а принудительные общественные работы.

– В этом году мы старались их привлекать к общественным работам в самом тихом и спокойном месте – на кладбищах: копать могилы, заниматься деятельностью, связанной с ритуальными услугами, – говорит он. – Я считаю, что это отличный способ не только правового, но и морального воздействия на должников.

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