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05.09.2018

В Приангарье вычислили еще одного бухгалтера, воровавшего миллионы

Тулун, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне бухгалтер образовательного учреждения за три года украла пять миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба Тулунского городского суда, к ним поступило уголовное дело по обвинению женщины в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ, квалифицируемого как хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Обвиняемая, являясь главным бухгалтером областного образовательного учреждения в период с 2014 года по 2017 год, используя своё служебное положение, путём многократных операций по переводу денежных средств, направляла их на лицевые счета, принадлежащие ей и другим людям. Эти средства использовала в своих личных целях.

В результате преступных действий главный бухгалтер присвоила денежные средства министерства образования Иркутской области на сумму более пяти миллионов рублей.

Сейчас судьей решается вопрос о принятии этого уголовного дела к производству.

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