В рамках нацпроекта «Демография» семьи Иркутской области получили более 4 миллиардов рублей

Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Объем освоенных средств на реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Иркутская область)» нацпроекта «Демография» составил 4,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.

Из общего объема средств 1,8 миллиарда рублей поступили из федерального бюджета, 2,2 миллиарда – из бюджета региона, 157,2 миллиона рублей – из Фонда обязательного медицинского страхования. Такие цифры озвучил и.о. министра соцразвития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

Деньги распределены по нескольким направлениям. Более 11,5 тысяч семей получили ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. На это было выделено более 1 миллиарда рублей из федерального бюджета. Более 9,5 тысяч многодетных семей получали ежемесячную выплату на третьего и последующих детей. Расходы составили 1 миллиард 54 миллиона рублей, в том числе 805,1 миллиона – из федеральной казны и 249,54 миллиона рублей – из областной.

Почти полмиллиарда пошло на расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей за счет средств областного бюджета. Выплату получили 2 963 семьи на 3 тысячи 8 детей.

Кроме того, в 2019 году в Иркутской области проведено больше тысячи (1093) процедуры экстракорпорального оплодотворения. На это использовано 157,26 миллиона рублей за счет Фонда ОМС.

Сертификаты на областной материнский (семейный) капитал в прошлом году выданы 5325 семьям, распорядились средствами областного материнского (семейного) капитала 5530 семей. Из областного бюджета на это направлено 299,13 миллиона рублей.

Бесплатное питание предоставлено 82499 учащимся из многодетных и малоимущих семей, посещающих муниципальные или частные общеобразовательные организации. Из областного бюджета в муниципальные образования направлено чуть более 910 миллионов рублей. На выплату пособия на приобретение комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий направлено 31,53 млн рублей из областного бюджета. Пособие в размере 1030 рублей предоставлено на 30356 детей в 23 760 семьях.

Почти 90 тысяч детей, воспитывающихся в 25 тысячах 220 семьях, получили ежемесячную выплату социального пособия в размере 206 рублей на каждого ребенка из многодетной семьи. Из бюджета Иркутской области на это направлено 212,87 млн рублей.

На предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения, в размере пяти тысяч рублей направлено 67,4 млн рублей из областного бюджета. Единовременная выплата предоставлена 13183 семьям на 13402 ребенка.

Единовременную выплату при одновременном рождении двух и более детей получили 232 семьи из 467. Размер пособия составил 35 тысяч рублей на каждого ребенка. Из регионального бюджета на эти цели израсходовано 16,45 млн рублей.