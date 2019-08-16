В «Сбербанк страхование жизни» выяснили, какую зарплату россияне считают справедливой

Москва, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - СК «Сбербанк страхование жизни» провела исследование, посвященное оценке россиянами справедливого и достойного уровня оплаты труда. По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тысяч рублей в месяц. Эта сумма достаточна для того, чтобы удовлетворять текущие потребности на «достойном» уровне, копить на крупные покупки и откладывать деньги на будущее. Медианное значение оценки справедливой зарплаты составило около 50 тысяч рублей в месяц. Оно совпадает со средним размером зарплаты россиян по данным Росстата по состоянию на июнь 2019 года. Оценки «достойной» зарплаты различаются по социально-демографическим группам. Так, мужчины считают достойной зарплату в размере 68,6 тысячие рублей, женщины – в размере 64,2 тысячи рублей. Люди 18-30 лет оценивают справедливую зарплату в 56,2 тысячи рублей, а в возрасте 40-50 лет – в 67,2 тысячи рублей. Россияне со средним и неполным средним образованием считают достойной зарплату в размере 61,1 тысячи рублей, а с высшим образованием – 68,4 тысячи рублей. Наивысшие оценки характерны для наиболее обеспеченных россиян, способных делать крупные приобретения, например, купить квартиру. В этой группе опрошенных средняя оценка справедливой зарплаты составляет 78 тысяч рублей в месяц. Различаются оценки и в зависимости от города проживания. Наивысшие оценки «справедливой» зарплаты дали жители Москвы – 99 тысяч рублей, Санкт-Петербурга и Владивостока – 77 тысяч рублей, Хабаровска – 75 тысяч рублей. В Воронеже и Астрахани считают «достойной» зарплату в размере 60 тысяч рублей, в Волгограде – 59 тысяч рублей, в Липецке и Пензе – 58 тысяч рублей. – Как выяснилось в ходе исследования, оценка россиянами справедливого и достойного уровня оплаты труда не очень значительно, но превышает официальные данные о среднем размере зарплаты, рассчитанной Росстатом. По нашему мнению, это говорит о стремлении россиян к более высокому качеству жизни и одновременно о том, что уже сейчас очень многие россияне близки к желаемому качеству жизни. Стремление к лучшей жизни на практике превращается в экономическую активность, которая будет способствовать развитию страны и росту благополучия граждан. К сожалению, мы выяснили, что пока еще 43% россиян ежемесячно тратят весь свой доход независимо от его размера, а более 80% – не контролируют свои расходы и не планируют их. При этом значительная часть людей, которые начинают анализировать свой бюджет, обнаруживают, что финансовое планирование позволяет легко оптимизировать свои траты не в ущерб качеству жизни, высвободив в среднем около 10% от ежемесячного дохода на формирование финансового резерва в виде депозита, программы накопительного страхования жизни либо другой формы сбережений. Ответственный подход к собственному бюджету дает уверенность в будущем, позволяя людям эффективно ставить финансовые цели и достигать их. Рост реальных зарплат, опирающийся на стремление россиян жить лучше, будет способствовать повышению финансовой грамотности и даст людям дополнительные возможности для накопления и страхования, – говорит заместитель генерального директора «Сбербанк страхование жизни» Виктор Дубровин. В ходе исследования респондентам было предложено ответить на вопрос: «Какой, по-вашему, должна быть справедливая зарплата, позволяющая обеспечить достойное существование, накопить средства на крупные покупки, на «черный день» и на старость?» Исследование проводилось летом 2019 года в 37 городах с населением более 500 тысяч человек, а также в Грозном и Севастополе методом телефонного опроса (CATI). В каждом городе опрошено не менее 350 респондентов по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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