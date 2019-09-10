В Сбербанке заявили о реструктуризации кредитов жителей затопленных территорий Иркутской области

Иркутская область, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк реструктуризировал 535 кредитов на сумму более 163 миллионов рублей, взятых жителями из пострадавших от наводнения районов Иркутской области. Об этом со ссылкой на председателя правления Сбербанка России Германа Грефа сообщает пресс-служба Кремля.

Часть заявлений от людей, пострадавших в результате паводка, будет рассмотрена в ближайшее время, рассказал он во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, ранее сообщалось, что глава государства раскритиковал Сбербанк за нежелание откликнуться на просьбы жителей пострадавших от паводков районов Иркутской области по реструктуризации долгов. Он заявил об этом во время визита в Тулун 2 сентября. Герман Греф, в свою очередь, побывал в городе 3 сентября.