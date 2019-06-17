В Шелеховском районе работники предприятия-банкрота добились выплаты зарплаты

Шелеховский район, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Шелеховском районе МУП «Стандарт» задолжало 13 сотрудникам зарплату за май 2018 – январь 2019 годов. За девять месяцев накопилось 700 тысяч рублей. Работники получили свои деньги после вмешательства прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба областного ведомства, задолженность по заработной плате образовалась в период признания муниципального предприятия жилищно-коммунальной сферы банкротом. При этом меры, принимаемые арбитражным управляющим в период конкурсного производства, не способствовали полному погашению задолженности по заработной плате. Кроме того, учредитель муниципального предприятия – администрация Большелугского городского поселения – не контролировала деятельность предприятия, что и привело к введению на нем процедуры банкротства.