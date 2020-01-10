В Тайшете двое бизнесменов обманули муниципалитет, выиграв аукцион с подложными документами

Тайшет, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Тайшетским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении двух местных предпринимателей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в зависимости от роли и степени участия каждого в совершенном преступлении они признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

В суде установлено, что в период с июля по декабрь 2013 года двое местных предпринимателей вступили между собой в сговор для хищения бюджетных денежных средств, выделенных на ремонт здания бассейна в Тайшете.

Для осуществления задуманного злоумышленники представили необходимые, в том числе подложные, документы для участия в аукционе на право заключения муниципального контракта на ремонт здания бассейна, который выиграли. В августе 2013 года между управлением капитального строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района и ООО «СпецСтройМонтаж» заключен муниципальный контракт на сумму более 13 млн рублей. После перечисления бюджетных средств на ремонт, часть их была потрачена на приобретение строительных материалов, остальные – похищены.

В результате муниципалитету причинен ущерб на сумму 4,8 млн рублей. Здание бассейна так и не было отремонтировано.

На судебном заседании подсудимые выдвигали самые разные версии произошедшего, однако государственным обвинителям удалось опровергнуть все доводы защиты и представить суду все доказательства виновности.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинения и в зависимости от роли каждого, приговорил подсудимых к лишению свободы на срок четыре и шесть лет условно, с установлением испытательного срока и возложением обязанностей.