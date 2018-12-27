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28.12.2018

В Тулуне местный житель пытался продать заложенный автомобиль

Тулун, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне местный житель пытался продать автомобиль, находящийся в залоге.

Как сообщает пресс-служба Тулунского городского суда, им рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в преступлении по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество.

Обвиняемый занял у знакомого деньги под залог автомобиля марки Ауди, оставив тому ПТС без фактической передачи автомобиля. Затем другому человеку предложил эктот автомобиль купить, при этом подал в РЭО ГИБДД МО МВД России «Тулунский» заявление об утрате ПТС. Получил дубликат ПТС и продал авто.

В результате мужчина получил условный срок, а также возместил весь материальный ущерб, причиненный покупателю.

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