В Тулуне местный житель пытался продать заложенный автомобиль

Тулун, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне местный житель пытался продать автомобиль, находящийся в залоге.

Как сообщает пресс-служба Тулунского городского суда, им рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в преступлении по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество.

Обвиняемый занял у знакомого деньги под залог автомобиля марки Ауди, оставив тому ПТС без фактической передачи автомобиля. Затем другому человеку предложил эктот автомобиль купить, при этом подал в РЭО ГИБДД МО МВД России «Тулунский» заявление об утрате ПТС. Получил дубликат ПТС и продал авто.

В результате мужчина получил условный срок, а также возместил весь материальный ущерб, причиненный покупателю.