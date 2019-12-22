В Усолье-Сибирском и Усольском районе мошенники похитили 300 тысяч рублей

Усолье-Сибирское, Усольский район, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Жители Усолья-Сибирского и Усольского района лишились 300 тысяч рублей, поверив мошенникам.

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» обратились двое местных жителей, ставших жертвами телефонных аферистов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В первом случае 44-летней жительнице поселка Белореченский позвонили по телефону. Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка, сообщил о несанкционированных списаниях с банковской карты. Под предлогом сохранения денег на счету лжеспециалисту потребовалась полная информация клиента: фамилия, имя отчество, номер карты, цифры с оборотной стороны карты, а также коды подтверждения банковских СМС-сообщений. Потерпевшая передала злоумышленникам все конфиденциальные сведения, в результате чего у нее были похищены 260 тысяч рублей.

Во втором случае 27-летнему усольчанину поступило «выгодное предложение» о возможности получения им кредита в сумме 200 тысяч рублей. Во время телефонного разговора собеседник, якобы являющийся сотрудником кредитной организации, отметил, что перед подписанием договора займа необходимо оплатить страховку, комиссию и некоторые другие предварительные услуги. В результате под надуманными предлогами потерпевший снимал деньги со своей карты и переводил их на указанные аферистами счета. В общей сложности за обещанный кредит мужчина в течение двух дней перечислил 39 тысяч рублей.

Полиция призывает граждан проявлять разумную осмотрительность, а также напоминает о недопустимости передачи персональных данных третьим лицам.