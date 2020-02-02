В Усть-Илимске предприятие задолжало по зарплате 2 миллиона рублей

Иркутск, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». Сегодня редакция расскажет о зарплатах и вакансиях фасовщика в Иркутске. В середине января на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru нашелся почти десяток вакансий для тех, кто желает работать по этой рабочей профессии.