|Деньги
|03.02.2020
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В Усть-Илимске предприятие задолжало по зарплате 2 миллиона рублей
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Усть-Илимск, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске одно из деревоперерабатывающих предприятий задолжало своим работникам 2 млн рублей. Зарплату 43 человека смогли получить после вмешательства суда и приставов.
Люди не получали зарплату на протяжении двух месяцев. Суд постановил взыскать эти деньги. Судебные приставы уведомили руководителя организации о возбуждении исполнительных производств, сроках для добровольного погашения задолженности и мерах принудительного характера при игнорировании требований УФССП по Иркутской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Предприниматель долг погасил. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.
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