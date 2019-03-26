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27.03.2019

В Усть-Удинском районе с браконьеров взыщут больше 100 тысяч рублей

Усть-Удинский район, 27.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Удинском районе с браконьеров взыщут 103 тысячи рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, по материалам проверки в отношении двух жителей Усть-Удинского района были возбуждены уголовные дела, которые впоследствии объединены в одно производство для дальнейшего расследования. После утверждения прокуратурой района обвинительного заключения дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Усть-Удинским районным судом в 2018 году был вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении двух 39-летних местных жителей. В зависимости от роли и степени участия каждого в совершенных преступлениях, они признаны виновными по части 2 статьи 258 УК РФ – незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору, части 2 статьи 245 УК РФ – жестокое обращение с животными, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

В суде установлено, что местные жители в сентябре 2017 года занимались незаконной охотой на сибирскую косулю, жестоко обращались с животными, нанесли ущерб государству.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинения, назначил одному из обвиняемых наказание в виде восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год и возложением обязанностей, другому – в виде обязательных работ на срок 380 часов.

А в марте 2019 года Усть-Удинским районным судом удовлетворено исковое заявление прокурора района о взыскании с браконьекров ущерба, причиненного окружающей природной среде в результате незаконной охоты, в сумме 103 тысячи рублей.

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