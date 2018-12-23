В Заларинском районе предприятие задолжало работникам почти миллион рублей

Заларинский район, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Залари ООО «Жилсервис» задолжало своим сотрудникам почти миллион рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, в отношении предприятия возбуждено 22 исполнительных производства о взыскании задолженности по заработной плате работникам предприятия.

Комиссия по трудовым спорам организации вынесла удостоверения о погашении задолженности по зарплате сотрудникам компании и предъявила их на исполнение судебным приставам. Общая сумма долга составила 984 тысяч рублей.

Судебные приставы уведомили руководство предприятия о возбуждении исполнительных производств, сроках для добровольного погашения задолженности и мерах принудительного характера, которые могут быть приняты.

Должник принял меры к выплате всем сотрудникам заработанных ими средств, которые те не получали на протяжении месяца, в полном объеме.