|Деньги
|24.12.2018
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В Заларинском районе предприятие задолжало работникам почти миллион рублей
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Заларинский район, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Залари ООО «Жилсервис» задолжало своим сотрудникам почти миллион рублей.
Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, в отношении предприятия возбуждено 22 исполнительных производства о взыскании задолженности по заработной плате работникам предприятия.
Комиссия по трудовым спорам организации вынесла удостоверения о погашении задолженности по зарплате сотрудникам компании и предъявила их на исполнение судебным приставам. Общая сумма долга составила 984 тысяч рублей.
Судебные приставы уведомили руководство предприятия о возбуждении исполнительных производств, сроках для добровольного погашения задолженности и мерах принудительного характера, которые могут быть приняты.
Должник принял меры к выплате всем сотрудникам заработанных ими средств, которые те не получали на протяжении месяца, в полном объеме.
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