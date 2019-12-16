В Заларях ресурсоснабжающая организация задолжала работникам свыше миллиона рублей

Заларинский район, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Свыше 1 млн рублей задолженности по заработной плате взыскали судебные приставы в пользу 28 работников одной из ресурсоснабжающих организаций поселка Залари.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, у приставов находились исполнительные производства о взыскании задолженности по заработной плате в пользу 28 работников предприятия. Общая сумма долга составила более 1 млн рублей.

Судебные приставы уведомили директора общества с ограниченной ответственностью о возбуждении исполнительных производств, сроках для добровольного погашения задолженности и мерах принудительного характера, которые могут быть приняты.

Однако тот не принял мер по выплате сотрудникам заработанных ими денежных средств, которые они не получали на протяжении текущего года. В связи с этим приставы обратили взыскание на средства на расчетном счете организации.