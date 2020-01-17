Виктор Игнатенко: недофинансирование здравоохранения в Иркутской области составляет около 5 млрд рублей

Иркутская область, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Около 5 млрд рублей составляет общая сумма недофинансирования здравоохранения в Иркутской области. Об этом на заседании комитета по здравоохранению и социальной политике Законодательного собрания региона сообщил уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко. Он отметил, что номинально финансирование здравоохранения постоянно растет. Но реально, с учетом того, что с 2014 года стоимость рубля упала в два раза, стоит пересчитать расходы на эту сферу, например, в долларовом эквиваленте. Тогда станет очевидным, что с учетом постоянного роста финансирования только постепенно наверстывается уровень 2013-2014 годов. Омбудсмен отметил, что около половины поступающих к нему жалоб связано с проблемами в сфере здравоохранения. И около 30% из них касается низких зарплат медработников. В том числе это связано с недофинансированием нормативов из областного бюджета – на это недозаложено свыше 400 млн рублей. Кроме того, областным законодательством было предусмотрено повышение районных коэффициентов, тогда как из федерального бюджета средства на зарплату медработникам выделяются по нормативам, где эти коэффициенты не предусмотрены. В результате «вилка» составляет 2 млрд рублей, из-за чего сотрудники сферы здравоохранения недополучают существенную долю зарплаты. Виктор Игнатенко подчеркнул, что и Контрольно-Счетная палата Иркутской области неоднократно указывала на эту недоработку и необходимость восполнить недостающую сумму из региональной казны, однако и на 2020 год необходимые средства в областном бюджете не заложены. С учетом недофинансирования отдельных статей из областного бюджета на 260 млн рублей, а также необходимых корректировок в связи с ростом МРОТ всего на зарплаты недозаложено 2,278 млрд рублей. Также омбудсмен отметил , что недофинансирование питания больных в стационарах составляет 82%. – Вы попробуйте полноценно питаться на 180-190 рублей в сутки. Конечно, наш народ находит выход из ситуации – родные приносят еду в больницы, но ведь это полномочия государства, – говорит он. Также уполномоченный отметил недостаток средств на капремонты медучреждений – при потребности в 2 млрд рублей они финансируются на 2 млн рублей. – А ведь они подают заявки на первоочередные потребности, если что-то вот-вот рухнет, – подчеркнул Виктор Игнатенко. Еще одна проблема – при строительстве новых зданий для учреждений здравоохранения резко возрастает плата налога на имущество. – Вы одной рукой даете, другой – забираете обратно в областной бюджет, – говорит омбудсмен. В результате, учреждение вынуждено тратить средства не на развитие или выплату зарплаты, а на уплату налогов. Уполномоченный предложил ввести льготы по налогу на имущество для учреждений здравоохранения. По его словам, потери областного бюджета от этого будут не слишком критичными – около 450 млн в год. Итого общая сумма недофинансирования здравоохранения в регионе, по словам Виктора Игнатенко, составляет около 5 млрд рублей. Он предложил изыскать эту сумму, чтобы обеспечить конституционные права граждан. При этом омбудсмен выразил готовность при необходимости найти источники финансирования, напомнив, что в свое время занимал пост заместителя главы губернатора и курировал процесс формирования бюджета, так что знаком с лазейками в нем. Также омбудсмен предложил изменить порядок – чтобы территориальная программа госгарантий утверждалась не правительством, а Законодательным собранием региона. – Такой опыт есть уже в ряде субъектов – и именно там, как правило, нет дефицита финансирования в сфере здравоохранения, – отметил он. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Наталия Ледяева согласилась с острой нехваткой финансирования в сфере здравоохранения. При этом она подчеркнула, что 80% имеющегося финансирования уходит на зарплаты медработникам и лишь 20% - на все остальное. Она попросила депутатов поддержать предложения Виктора Игнатенко. Председатель комитета Александр Гаськов выразил недоумение – ведь еще при принятии бюджета на текущий год предыдущий министр утверждал, что проблем у них никаких нет и в здравоохранении все хорошо. – Сейчас мы не говорим, что все хорошо, говорим, как есть, – призналась сохранившая при новом руководстве пост замминистра Елена Голенецкая. Александр Гаськов сообщил, что по льготам на имущество для медучреждений законопроект уже готовит председатель бюджетного комитета Наталья Дикусарова. А вице-спикер областного парламента Кузьма Алдаров отметил, что врио главы региона обещал подтянуть в регион федеральные средства, так что, возможно, при корректировке бюджета в марте-апреле удастся решить проблему финансирования отрасли. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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