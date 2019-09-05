Выплаты по 50 и 100 тысяч рублей на 5 сентября получили более 23 тысяч пострадавших от наводнения в Приангарье

Иркутская область, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области выплаты по 50 и 100 тысяч рублей за частично и полностью утраченное имущество первой необходимости по состоянию на 5 сентября получили 6 и 17 тысяч жертв наводнения соответственно. Всего финансовую помощь оказали 23 тысячам 1 человеку, сообщает пресс-служба губернатора.

На заседании правительственной комиссии также было озвучено, что по состоянию на 5 сентября по 10 тысяч рублей получили 46 тысяч 93 жителя Иркутской области из зоны затопления. Об этом заявил глава региона Сергей Левченко. По информации судебных органов на 5 сентября поступило 4890 заявлений, из них 4698 рассмотрено, в том числе удовлетворено 4485.

Для обеспечения жильем граждан, пострадавших от наводнения, продолжается работа всех учреждений социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) граждан по приему документов на выдачу свидетельств на приобретение или строительство жилого помещения. В настоящее время приняты документы от 4285 семей. Оформлены свидетельства 2588 семьям. Оплата произведена по 233 свидетельствам на сумму 615,4 млн рублей.