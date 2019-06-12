Владелец караоке в Иркутске прятался от приставов, чтобы не платить долг по зарплате

Иркутск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Владелец кафе-караоке в Иркутске вернул долг по зарплате бывшим сотрудникам после ареста оборудования в развлекательном заведении.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, уволившись из кафе-караоке, два бывших работника не получили оставшуюся задолженность по заработной плате в размере 78 тысяч рублей. В связи с этим они обратились в суд, который постановил взыскать задолженность с владельца развлекательного заведения.

– Приставы уведомили должника о возбуждении сводного исполнительного производства, сроках для добровольного погашения задолженности и мерах принудительного характера. Однако мужчина решение суда исполнять не спешил. Также он не являлся на прием к судебному приставу-исполнителю, по месту регистрации никто не открывал дверь, – говорят в ведомстве.

Тогда пристав посетил кафе-караоке под видом клиента. В процессе составления актов описи и ареста имущества – телевизоров и музыкальной аппаратуры – с целью его изъятия владелец заведения оплатил задолженность через онлайн-банк и через мобильный телефон предоставил квитанцию об оплате.