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Деньги
27.08.2018

Владимир Родионов: региональный маткапитал теперь можно потратить и на ремонт жилья

Иркутская область, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Деньги областного материнского (семейного) капитала, выплачиваемого при рождении третьего или последующих детей, начиная с ноября 2018 года, можно будет потратить на ремонт жилья. Об этом 27 августа на пресс-конференции рассказал глава регионального Минсоца Владимир Родионов.

– К нам идет очень много обращений, что люди не нуждаются в улучшении жилищных условий в смысле покупки нового жилья, им чаще требуется отремонтировать старое – кому-то окна поменять, кому-то крышу. Поэтому решено, что 100 тысяч рублей областного маткапитала можно получить частями, не более 25 тысяч рублей в год. При этом отчеты не требуются, достаточно только заявления, деньги будут перечислены семье на счет, – пояснил министр.

Выплата предназначена для женщин, проживающих на территории Приангарья и родивших, начиная с 1 января 2017 года, третьего ребенка или последующих детей при условии, что среднедушевой доход семьи ниже, чем полтора прожиточных минимума, установленного в целом по Иркутской области в расчете на душу населения.

Кроме того, средства регионального маткапитала можно потратить на образование детей, приобретение жилья, а также товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов

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