Власти Иркутской области заявили о полной выплате положенных надбавок медикам, контактирующим с коронавирусными пациентами

Напомним, что накануне глава региона поручил в срочном порядке сделать перерасчет выплат медработникам в соответствии с изменениями в Постановление Правительства РФ от 12 мая 2020 г. № 484, и довести денежные средства до получателей. В первоначальной редакции постановления Правительства РФ выплаты сотрудникам предусматривались за фактически отработанное с больными время. Теперь фактор времени не учитывается.

– После внесения изменений в Постановление Правительства РФ № 484, сегодня была произведена доплата в общей сложности 9 млн 675 тысяч рублей 12 медицинским организациям региона, которые оказывают скорую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Доплата была произведена из расчета 50 тысяч рублей – врачам, 25 тысяч рублей – фельдшерам и водителям, – доложила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева.

Глава ведомства сообщила, что на сегодня за счет средств, которые были выделены из федерального бюджета региону (по Постановлению Правительства РФ № 415 - 443 млн 856 тысяч рублей; по постановлению Правительства РФ № 484 – 425,8 млн рублей), министерством здравоохранения Иркутской области уже перечислен аванс за первую половину мая медорганизациям, которые работают с коронавирусными пациентами. Полностью стимулирующие выплаты должны быть произведены до конца месяца.

Игорь Кобзев подчеркнул, что право на выплаты имеют и иные специалисты, не входящие в категорию медперсонала, которые по долгу службы также вошли в так называемую «красную зону» и подверглись риску заражения коронавирусом. Сегодня глава региона заслушал руководителей каждого медицинского учреждения, чтобы выяснить, скольким еще специалистам необходимо произвести дополнительные стимулирующие выплаты за апрель.

– Риску подвергаются специалисты технического, обслуживающего персонала и не только. У нас должна быть точная информация, сколько таких человек за месяц вошло в «красную зону», чтобы эти люди тоже получили дополнительные выплаты, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Врио губернатора Иркутской области дал поручение Главному правовому управлению совместно с министерством здравоохранения региона отработать этот вопрос отдельно с каждым медицинским учреждением, где идет работа с больными коронавирусом, сообщает пресс-служба областного правительства.