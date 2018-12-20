Власти Приангарья обвиняют мэра Ангарска Сергея Петрова в коррупции

Ангарск, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Иркутской области заявляет о коррумпированности мэра Ангарского городского округа Сергея Петрова.

Состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе, которое прошло под председательством губернатора Иркутской области Сергея Левченко, сообщает пресс-служба главы региона. Участие в заседание приняли представители СУ СКР по Иркутской области, прокуратуры региона, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД, УФАС, депутаты Законодательного собрания региона, члены общественных и научных организаций.

На повестку заседания были вынесены результаты проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера мэра Ангарского городского округа Сергея Петрова. В ходе рассмотрения материалов установлены факты предоставления главой округа недостоверных и неполных сведений, а также выявлен конфликт интересов, подразумевающий личную заинтересованность мэра при исполнении им должностных обязанностей.

В правительстве отмечают, что на комиссию мэр Ангарского городского округа не явился, несмотря на то, что о дате заседания он был заранее уведомлен. Также у Сергея Петрова было право в течение 60 дней предоставить любые имеющиеся документы и пояснения по предмету проверки.

В справке о доходах он не указал о полученной прибыли от банковских счетов. Также им были направлены неполные сведения о доходах супруги, в справку которой не были внесены данные об имеющихся земельном участке и жилом здании. Кроме того, не указано участие мэра в качестве соучредителя некоммерческой организации. В рамках ситуации, связанной с конфликтом интересов, в ходе проверки было установлено, что администрацией Ангарского городского округа заключен ряд муниципальных контрактов с фирмами, фактически подконтрольными мэру. Доверительным управляющим этих фирм является сын Сергея Петрова.

В результате обсуждения и открытого голосования комиссией признано наличие фактов, свидетельствующих о нарушениях мэром Ангарска требований федерального законодательства о противодействии коррупции.

Первый заместитель прокурора Иркутской области Александр Воронин обратился к губернатору с предложением предоставить заявление и материалы проверки о нарушениях, допущенных Сергеем Петровым при выполнении требований договоров о комплексном освоении территорий, заключенных между администрацией Ангарского городского округа и ЗАО «Стройкомплекс», в прокуратуру. Глава региона дал поручение министерству строительства, дорожного хозяйства области в кротчайшие сроки направить документы.