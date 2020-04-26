Власти Приангарья пообещали поддержку оставшимся без работы жителям региона, получавшим «серую» зарплату

Иркутская область, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев пообещал поддержку жителям региона, которые получали «серую» зарплату и остались без работы из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Речь об этом шла в эфире радиопрограммы «Кобзев на связи» 24 апреля, этот выпуск был посвящен социальной поддержке населения в период пандемии COVID-19.

По словам врио губернатора, те, кто работал за «серые» зарплаты, оказались заложниками ситуации и теперь не могут рассчитывать даже на максимальное пособие по безработице. Для них в Приангарье силами регионального Минтруда и муниципалитетов организуют сезонные работы по благоустройству. Материальная поддержка составит в среднем 15 тысяч рублей в месяц.

– Сумма небольшая, но она позволит продержаться на плаву до лучших времен, пока центр занятости не подберет вам работу по профессии и вашим пожеланиям, - отметил Игорь Кобзев.