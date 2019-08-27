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Деньги
27.08.2019

Вместо работы в брокерской компании братчанка лишилась денег

Братск, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске 59-летняя почтальон лишилась 20 тысяч рублей. Она поверила мошеннику, пообещавшему ей работу в брокерской компании «по удаленке».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, жительница Падунского района Братска нашла предложение о заработке удаленным способом на сайте одной из социальных сетей, где оставила свои контактные данные. Через некоторое время ей перезвонил мужчина и сообщил условия и принципы деятельности, как он пояснил, брокерской компании. Как выяснилось позднее, его телефонный номер был зарегистрирован в Санкт-Петербурге.

Братчанка приняла предложение, но чтобы начать зарабатывать, ей нужно было на указанном мужчиной сайте открыть счет и внести туда средства в долларах. За неимением американской валюты ей было предложено перевести на три телефонных номера (обслуживание операторов Волгоградской и Иркутской областей) денежные средства на общую сумму 20 тысяч рублей. После того, как условие было выполнено, потерпевшей связаться с работодателем больше не удалось.

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