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03.04.2019

За хищение мусорных баков двое ангарчан заплатят больше 30 тысяч рублей

Ангарск, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - За хищение мусорных баков на металлолом двое ангарчан заплатят 31,5 тысячи рублей.

Напомним, в ноябре 2018 года двое жителей Ангарска украли пять мусорных контейнеров в микрорайоне Новый-4. Они наняли такси «Максим», чтобы сдать баки в пункт приема металлолома.

Как сообщает пресс-служба Ангарского городского суда, в дальнейшем два контейнера были возвращены владельцу – ООО «Премьер ВВ». Три других бака вернуть не удалось, они уже были реализованы пунктом приема металлолома.

Подсудимые признаны виновными в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ. По совокупности преступлений, им назначено наказание в виде лишения свободы условно, установлен испытательный срок в два года каждому.

Суд постановил взыскать с осужденных причиненный ООО «Премьер ВВ» материальный ущерб в размере 31 тысяча 500 рублей солидарно.

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