За невыплату трехмиллионного долга по кредиту братчанина оштрафовали на 50 тысяч рублей

Братск, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Житель Братска задолжал коммерческому банку около 3 млн рублей по кредиту и уклонялся от выплат. Кировский районный суд Иркутска назначил ему наказание – 50 тысяч рублей штрафа.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, банковскую задолженность братчанин разделил еще с двумя горожанками. Исполнительные листы по каждому должнику были предъявлены в Падунский отдел приставов Братска. Что касается мужчины, то он, как было установлено в суде, намерено скрыл от приставов сведения о получении зарплаты, деньги тратил по собственному усмотрению на иные цели, не связанные с исполнением судебного решения. После обращения взыскания на заработную плату братчанин уволился с места работы и устроился на новое, о чем судебному приставу также не сообщил.

В суде подсудимый свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Это было учтено как смягчающее обстоятельство, как и отсутствие судимостей у мужчины. Однако, подчеркивают приставы, назначенный штраф не освободил братчанина от необходимости уплатить кредиторскую задолженность.