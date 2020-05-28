Задолжавшего алименты братчанина задержали при патрулировании

Братск, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Задолжавший алименты братчанин задержан сотрудниками полиции во время патрулирования улиц и контроля за соблюдением режима самоизоляции.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, при проверке документов оказалось, что мужчина находится в розыске ФССП. О задержании братчанина, задолженность по алиментам которого составляет свыше 100 тысяч рублей, сообщили судебным приставам.

Пристав узнал адрес неплательщика и его неофициальное место работы. Сейчас принимаются меры к привлечению должника к уголовной ответственности за неуплату алиментов.