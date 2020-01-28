Законопроект о предоставлении льготы инвалидам на оплату содержания жилья принят в Иркутской области

Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В окончательном чтении на сессии Законодательного собрания Иркутской области 29 января принят законопроект о 50-процентной льготе для инвалидов на оплату содержания жилья. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

– Люди обращались с просьбой помочь, восстановить их права и социальную справедливость. Поэтому такая законодательная инициатива была мною подготовлена и внесена, – отметил автор законопроекта, председатель Заксобрания Сергей Сокол.

Как пояснил председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Александр Гаськов, в настоящее время право на такую льготу имеют только инвалиды первой группы. В тоже время инвалиды второй и третьей групп, имеющие ограничение к трудовой деятельности третьей степени, такой мерой поддержки воспользоваться не могут. По предварительным данным, право на выплату по новому закону получат 1,6 тысячи человек. По словам Александра Гаськова, точная численность сейчас устанавливается во взаимодействии с бюро медико-социальной экспертизы.

Сергей Сокол также рассказал, что депутаты активно включилось в работу по выполнению поручений президента страны, озвученных в послании Федеральному Собранию.

– Мы вышли с законодательной инициативой о продлении действия регионального материнского капитала до конца 2026 года. И эта работа сейчас ведется в парламенте. Думаю, что на ближайших сессиях мы рассмотрим законопроект, – рассказал спикер ЗС.