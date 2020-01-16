Житель Казачинско-Ленского района оплатил полумиллионную задолженность, чтобы съездить к родне в Армению

Казачинско-Ленский район, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Житель поселка Магистральный Казачинско-Ленского района собрался навестить родственников в Армении. Но оказалось, что он не погасил задолженность по налогам в размере свыше 500 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, должника уведомляли о необходимости оплатить транспортный, имущественный и земельный налоги, как и о мерах, которые последуют в случае, если этого не случится. Однако мужчина проигнорировал предупреждения приставов.

Только после того, как должника ограничили в праве выезда за пределы РФ, он изыскал средства и оплатил долг. Как только деньги поступили на депозитный счет УФССП, ограничение было снято.