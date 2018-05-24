|Деньги
|25.05.2018
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Житель Куйтуна ради командировки в Европу вернул знакомому 150 тысяч рублей
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Куйтунский район, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Не терпящая отлагательств командировка в Европу сподвигла жителя Куйтуна выплатить долг знакомому, у которого он занял более 200 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, в отношении мужчины судебными приставами было вынесено постановление об ограничении права выезда за границу и обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетном счете. Должник периодически вносил небольшие суммы в счет оплаты задолженности, но этого было недостаточно для ее полного погашения. Предстоящая командировка в Европу мотивировала его изыскать оставшиеся 150 тысяч рублей для окончательного погашения долга. После этого мужчина беспрепятственно отправился за рубеж.
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