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25.05.2018

Житель Куйтуна ради командировки в Европу вернул знакомому 150 тысяч рублей

Куйтунский район, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Не терпящая отлагательств командировка в Европу сподвигла жителя Куйтуна выплатить долг знакомому, у которого он занял более 200 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, в отношении мужчины судебными приставами было вынесено постановление об ограничении права выезда за границу и обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетном счете. Должник периодически вносил небольшие суммы в счет оплаты задолженности, но этого было недостаточно для ее полного погашения. Предстоящая командировка в Европу мотивировала его изыскать оставшиеся 150 тысяч рублей для окончательного погашения долга. После этого мужчина беспрепятственно отправился за рубеж.

Напоминаем, что на интернет-сайте Управления – www.r38.fssprus.ru функционирует сервис «Банк данных исполнительных производств», который позволяет узнать о наличии задолженности по исполнительным производствам или ее отсутствии. Для этого достаточно ввести свои фамилию, имя и дату рождения. Кроме того, на мобильный телефон можно установить бесплатное приложение под названием «ФССП» и подписаться на получение сведений.

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