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15.10.2018

Житель Нижнеудинска сто часов отработает дворником за долги перед ГИБДД

Нижнеудинск, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Жителя Нижнеудинска получил сто часов обаятельных работ за неоплаченные штрафы ГИБДД. Мужчину отправили отрабатывать долги дворником. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Ранее мужчина попался дорожным инспекторам, когда сел за руль пьяным. За это его лишили водительских прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Несмотря на это мужчина снова пьяным сел за руль. В итоге его привлекли к административной ответственности повторно.

Мужчина не оплатил штрафы в размере 60 тысяч рублей в установленный законом срок. Поэтому судебные приставы подали в суд, который и назначил ему наказание в виде обязательных работ.

По информации УФССП по Иркутской области, нарушитель начал отбывать наказание в одной из управляющих компаний Нижнеудинска дворником. После этого он оплатил задолженность в полном объёме, однако, обязательные работы он должен исполнить до конца.

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