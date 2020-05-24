Житель поселка Магистральный рассчитался за ущерб в ДТП грузовиком

Казачинско-Ленский район, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Житель поселка Магистральный Казачинско-Ленского района, управляя лесовозом, врезался в легковой автомобиль. Суд обязал мужчину возместить пострадавшему материальный ущерб в размере 600 тысяч рублей, поскольку авария на дороге допущена по вине водителя большегруза.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, виновник ДТП не спешил платить. Более того, он поменял место жительства, уволился с работы. В связи с этим приставы арестовали находящийся в собственности неплательщика грузовик HOWO и передали его в счет погашения задолженности взыскателю – деревообрабатывающему предприятию.

– Дело в том, что ДТП должник совершил на транспорте, числящемся в автопарке организации, и юридическое лицо выплатило пострадавшему сумму материального ущерба, которую потом взыскало с бывшего работника, – пояснили в региональном УФССП.