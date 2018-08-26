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27.08.2018

Житель поселка Залари расплатился с долгами, чтобы улететь в Казахстан

Заларинский район, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Житель поселка Залари расплатился с долгами за коммуналку, чтобы вылететь на родину в Казахстан.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, мужчина задолжал управляющей компании порядка 40 тысяч рублей. В течение года он частично вносил небольшие суммы в счет погашения долга, однако их было недостаточно. В связи с этим в качестве одной из мер принудительного характера в отношении неплательщика было вынесено постановление об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации. Зная об этом, мужчина все же приобрел билеты для поездки на малую родину – в Казахстан.

При прохождении пограничного контроля в аэропорту Новосибирска ему было отказано в регистрации на рейс. Не терпящая отлагательств поездка сподвигла должника изыскать денежные средства для погашения задолженности в полном объеме. После чего постановление об ограничении права выезда за границу было отменено, и мужчина беспрепятственно вылетел за рубеж.

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